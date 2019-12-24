В Бельгии арестовали авторов скандальной выставки русского авангарда

Коллекционеров Игоря и Ольгу Топоровских подозревают в отмывании денег, мошенничестве и подлоге – сообщает телекомпания VRT. Они находятся в тюрьме города Гент.

Позапрошлой осенью в местном Музее изящных искусств открылась выставка, на которой были выставлены работы Василия Кандинского, Казимира Малевича и других известных художников. Однако эксперты признали сомнительной подлинность произведений искусства и сняли их с экспозиции. Позже директора музея Катрин де Зегер отстранили от должности.