В Тамбове местная епархия РПЦ судится с мэрией из-за храма-самостроя

Вознесенский собор в Тамбове площадью почти в полторы тысячи квадратных метров стал объектов спора в суде. Женский монастырь Тамбовской епархии пытается через областной арбитраж установить право собственности на храм. Участок земли, на котором в конце нулевых годов появилось религиозное сооружение, принадлежит епархии, но на возведение храма разрешение не было получено. Ответчиками выступают администрация Тамбова и региональное управление архитектуры. Признать право собственности на самострой может орган местного самоуправления, на территории которого постройка находится. Спустя несколько лет после начала работы храма его освятил во время визита в Тамбов патриарх Кирилл. Это, кстати, не первый случай, когда православная церковь решает вопросы легализации самостроя в суде. В сентябре тот же областной Арбитражный суд признал право собственности Тамбовской епархии ещё на один храм-самострой.

Истец к сегодняшнему заседанию должен предоставить в суд доказательства возникновения права на спорный объект.