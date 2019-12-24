Тверской районный суд Москвы сегодня продолжит разбирательство против фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева

Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

Суровцева задержали в конце ноября. По версии следствия, в ходе протестной акции 27 июля он схватил металлический барьер и ударил по пальцам одного из росгвардейцев. Этим, согласно постановлению, 30-летний программист нанес силовику физическую боль и лишил его свободного передвижения. Суровцева поместили в СИЗО на два месяца; в тот же день, когда был вынесен этот вердикт, Следственный комитет объявил об окончании расследования дела. Первое заседание по нему в Тверском суде Москвы прошло неделю назад. В ходе него был допрошен потерпевший – прапорщик Росгвардии Александр Островерхов. Он утверждает, что Суровцев собирался бросить барьер в сторону силовиков. Сам росгвардеец, по его словам, хотел остановить подсудимого и выставил руки, после чего получил удар. Перед инцидентом, настаивает прапорщик Островерхов, Суровцев «проявлял агрессию» и «выкрикивал анархистские лозунги». Также были допрошены четыре его сослуживца. Сам IT-специалист свою вину не признает, но пока что в рамках суда он показания не давал.

На прошлой неделе Суровцеву продлили содержание под стражей до 10 июня. Чуть ранее он объявил в СИЗО голодовку.