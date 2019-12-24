Прокуратура запросила для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова 3,5 года лишения свободы

Его обвиняют в применении насилия к представителю власти из-за брошенной в сторону полицейских бутылки.

Заседание по делу Раджабова накануне целый день продолжалось в Мещанском суде столицы. Прокурор сочла вину фигуранта доказанной и запросила для него 3,5 года лишения свободы. Защита же подчеркивала, что обвинение не соответствует содеянному – Раджабова просят отправить в колонию за то, что он бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, которая ни в кого не попала. Потерпевшие сотрудники полиции утверждали, что испугались звука падения бутылки и тем самым им был причинен моральный вред. Среди прочего адвокат Сергей Бадамшин подчеркивал, что полицейские находились в полном обмундировании, пластиковая бутылка не может нанести повреждений, и к врачам потерпевшие не обращались. Их показания он назвал «самоунижением во вред интересам службы», передает интернет-издание «Медиазона». Защита попросила оправдать Раджабова. Сам он вину не признал.

Приговор Самариддину Раджабову вынесут сегодня в 15 часов.