В Москве установлен абсолютный температурный рекорд за 140 лет наблюдений

К вечеру воздух в столице прогрелся до +6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, который был установлен в 2015-ом году, — сообщили Интерфаксу в столичном метеобюро. Синоптики напомнили, что это уже третий температурный рекорд с начала зимы.