В Москве установлен абсолютный температурный рекорд за 140 лет наблюдений

К вечеру воздух в столице прогрелся до +6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, который был установлен в 2015-ом году, — сообщили Интерфаксу в столичном метеобюро. Синоптики напомнили, что это уже третий температурный рекорд с начала зимы.
2019-12-23T23:03:00+03:00
2019-12-23T23:04:31+03:00
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23:03, 23 декабря 2019
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