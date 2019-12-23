Сын убитого в саудовской дипмиссии журналиста Джамаля Хашогги заявил о полном доверии саудовскому правосудию

Салах Хашогги написал в своем Твиттере о том, что суд был справедливым. Сегодня в Саудовской Аравии были приговорены пять обвиняемых по делу об убийстве журналиста к смертной казни, еще трое осуждены на 24 года лишения свободы. Среди подозреваемых был также бывший советник наследного принца, но ему обвинения так и не были предъявлены. Из-под стражи был освобожден консул в Стамбуле и бывший заместитель главы службы общей разведки. Джамаль Хашогги был убит в здании дипмиссии своей страны в Стамбуле в октябре прошлого года.