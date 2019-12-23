Сын убитого в саудовской дипмиссии журналиста Джамаля Хашогги заявил о полном доверии саудовскому правосудию

Салах Хашогги написал в своем Твиттере о том, что суд был справедливым. Сегодня в Саудовской Аравии были приговорены пять обвиняемых по делу об убийстве журналиста к смертной казни, еще трое осуждены на 24 года лишения свободы. Среди подозреваемых был также бывший советник наследного принца, но ему обвинения так и не были предъявлены. Из-под стражи был освобожден консул в Стамбуле и бывший заместитель главы службы общей разведки. Джамаль Хашогги был убит в здании дипмиссии своей страны в Стамбуле в октябре прошлого года.
2019-12-23T23:02:00+03:00
2019-12-23T23:03:54+03:00
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23:02, 23 декабря 2019
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