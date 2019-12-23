Высший административный суд Греции приостановил выдачу россиянина Александра Винника в Россию, Францию и США

Это связано с тем, что он голодает четвертый день, и его состояние здоровья ухудшилось, сообщила адвокат Зои Константопулу. IT-специалист Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции. В Америке его обвиняют в создании нелегальной биржи криптовалют, через которую, по данным следствия, отмывались миллиарды долларов.