Гендиректор компании Boeing Деннис Меленберг ушел в отставку на фоне скандала с новейшими самолетами

Новым руководителем назначен председатель правления Дэвид Кэлхун. Совет директоров решил, что смена гендиректора является необходимым шагом для восстановления доверия компании. Акции Boeing на нью-йоркской фондовой бирже выросли в цене почти на 3,5%. Ранее в этом году была приостановлена эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX после двух катастроф.