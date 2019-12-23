Красноярским школьникам, чтобы попасть на губернаторскую елку, пришлось сдать анализы

Взяли кровь, мочу и кал, и заставили пройти фтизиатра, педиатра, стоматолога и дерматолога, сообщили родители детей изданию «Сибирь. Реалии». По их словам, проверяли также наличие всех прививок, в том числе от гриппа. Причину таких предосторожностей в региональном Минздраве не назвали.