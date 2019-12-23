Владимир Путин считает, что административные барьеры для бизнеса появились еще со времен древлян. «С тех пор и тянется», — сказал президент на встрече с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства, передает ТАСС. В ответ на вопрос подмосковного фермера Путин пообещал, что к концу следующего года будет подготовлена так называемая «регуляторная гильотина», которая должна отменить все, что не работает и что мешает двигаться вперед.
Напомним, что согласно «Повести временных лет», древляне в 945 году жестоко убили киевского князя Игоря, который хотел собрать с них повторную дань.
Путин считает, что административные барьеры для бизнеса появились еще со времен древлян
Владимир Путин считает, что административные барьеры для бизнеса появились еще со времен древлян. «С тех пор и тянется», — сказал президент на встрече с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства, передает ТАСС. В ответ на вопрос подмосковного фермера Путин пообещал, что к концу следующего года будет подготовлена так называемая «регуляторная гильотина», которая должна отменить все, что не работает и что мешает двигаться вперед.