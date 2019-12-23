Владимир Путин считает, что административные барьеры для бизнеса появились еще со времен древлян. «С тех пор и тянется», — сказал президент на встрече с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства, передает ТАСС. В ответ на вопрос подмосковного фермера Путин пообещал, что к концу следующего года будет подготовлена так называемая «регуляторная гильотина», которая должна отменить все, что не работает и что мешает двигаться вперед.



Напомним, что согласно «Повести временных лет», древляне в 945 году жестоко убили киевского князя Игоря, который хотел собрать с них повторную дань.