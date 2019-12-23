В Краснодаре прекратили уголовное дело против журналиста «МБХ медиа» Александра Савельева, которого обвиняли в сотрудничестве с нежелательной организацией. Об этом сообщил в своем фейсбуке его адвокат Алексей Аванесян. Дело возбудили в начале лета, силовики провели обыски дома у родителей журналиста и у других местных активистов.