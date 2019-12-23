В Москве силовики выломали дверь в квартиру сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова и увезли на допрос. Связи с ним пока нет, сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади. По его словам, при попытках позвонить автоответчик говорит, что «обслуживание абонента временно приостановлено». Гимади уверен, что такое отключение связи невозможно без участия оператора, в данном случае – МТС, сообщает «Радио Свобода».
2019-12-23T22:30:00+03:00
2019-12-23T22:30:41+03:00
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22:30, 23 декабря 2019
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