В Москве силовики выломали дверь в квартиру сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова и увезли на допрос. Связи с ним пока нет, сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади. По его словам, при попытках позвонить автоответчик говорит, что «обслуживание абонента временно приостановлено». Гимади уверен, что такое отключение связи невозможно без участия оператора, в данном случае – МТС, сообщает «Радио Свобода».