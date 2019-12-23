Капитан сборной России и нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком года по версии РФС. Заслуженной назвал эту награду в интервью «Эху» спортивный комментатор «Матч-ТВ» Георгий Черданцев. Он также заметил, что Дзюба показал и хорошую игру в команде. Ранее, из-за оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы, был задержан ряд болельщиков «Спартака». По призыву фанатов красно-белых, зрители нескольких матчей чемпионата России в знак поддержки массово уходили с трибун.
2019-12-23T22:04:00+03:00
2019-12-23T22:08:33+03:00
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22:04, 23 декабря 2019
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