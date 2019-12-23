Прокуратура запросила 3,5 года колонии для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова

Его обвиняют в том, что в ходе акции протеста 27 июля он бросил бутылку в сторону полицейских.

Заседание продолжалось с самого утра почти до восьми вечера – за это время суд успел рассмотреть дело Раджабова почти полностью: были исследованы материалы, заслушаны показания свидетелей и проведены прения. Отец обвиняемого Садридин Раджабов сказал, что гордится сыном и рад, что воспитал его с такой гражданской позицией. Сам фигурант дела зачитал в суде рэп, назвав «московское дело» беспределом, в котором «абсурдность обвинений достигла предела». Свою вину он не признал.

Прокурор, напротив, сочла вину Раджабова доказанной и запросила для него 3,5 года лишения свободы. Адвокаты же подчеркивали, что обвинение не соответствует содеянному – фигуранта просят отправить в колонию за то, что он бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, которая ни в кого не попала. Потерпевшие сотрудники полиции утверждали, что испугались звука падения бутылки и тем самым им был причинен моральный вред.

Приговор Самариддину Раджабову Мещанский суд столицы вынесет завтра в 15 часов.