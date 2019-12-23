Минкомсвязи, по некоторым данным, преувеличило успешность учений по обеспечению устойчивости Рунета

По сведениям газета «Ведомости», условный преступник преодолевал защиту во время каждой второй атаки. Издание пишет, что об этом сообщили на мероприятии, закрытом от журналистов. В документах говорится, что часть учений проводились 16 и 17 декабря в Москве и некоторых регионах. В них были задействованы 4 федеральных оператора связи, для каждого из которых отрабатывались 18 сценариев атак. В результате хотели изучить устойчивость и безопасность связи и возможный перехват трафика. Учения предусмотрены законом о возможной изоляции российского сегмента интернета.