Баскетболисты подмосковных «Химок» проиграли дома краснодарскому «Локомотиву Кубани». Матч регулярного чемпионата лиги ВТБ завершился со счетом 89:94. Это первое поражение для «Химок» после 11 игр, клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Локомотив Кубань» на третьем месте.