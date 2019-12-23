Правительство запретило водителям фур и автобусов ехать более 4,5 часов подряд. А суммарное время за рулем для них не должно превышать 9 часов в сутки. Как сообщает «Интерфакс», соответствующие поправки внесены в правила дорожного движения Минтрансом и утверждены постановлением кабинета министров.