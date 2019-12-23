Дмитрий Медведев заявил, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на американские санкции. По словам премьера, задержка составит несколько месяцев. «Какая катастрофа? Никакой катастрофы нет», — сказал Медведев и подчеркнул, что особенно в условиях, когда Москва договорилась с Киевом по транзиту российского газа в Европу, — передает ТАСС. На днях швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для газопровода «Северный поток-2», сообщила о приостановке работ из-за санкций США. Речь идет о трубе из России в Германию по дну Балтийского моря.