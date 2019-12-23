Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова после обыска увезли на допрос в СК

Об этом сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на главу юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади. Сам он по телефону пока недоступен, как и Шаведдинов. Судя по фотографии, которую разместил в соцсетях основатель ФБК и политик Алексей Навальный, силовики выломали дверь в квартиру Шаведдинова.