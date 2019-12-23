Жителю Якутии Александру Габышеву, который называет себя воином-шаманом, отменена подписка о невыезде

Обвинение ему так и не предъявлено, — сообщил «Интерфаксу» координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. В марте Габышев пешком отправился в Москву, чтобы, по его словам, изгнать зло из Кремля. В сентябре его задержали на границе Бурятии и Иркутской области и доставили обратно в Якутию. Против него возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. В начале декабря стало известно, что Габышев возобновил поход в Москву и через два дня он был задержан.