Жителю Якутии Александру Габышеву, который называет себя воином-шаманом, отменена подписка о невыезде

Обвинение ему так и не предъявлено, — сообщил «Интерфаксу» координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. В марте Габышев пешком отправился в Москву, чтобы, по его словам, изгнать зло из Кремля. В сентябре его задержали на границе Бурятии и Иркутской области и доставили обратно в Якутию. Против него возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. В начале декабря стало известно, что Габышев возобновил поход в Москву и через два дня он был задержан.
2019-12-23T21:03:00+03:00
2019-12-23T21:04:45+03:00
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21:03, 23 декабря 2019
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