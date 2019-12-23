В Минске заявили о возможности согласовать все документы по интеграции с Россией в ближайшие дни. Президенты смогут подписать их в торжественной обстановке, — сказал на приеме в российском посольстве в Белоруссии вице-премьер республики Дмитрий Крутой. Он отметил, что это придаст беспрецедентный импульс отношениям двух стран. Ранее предполагалось, что так называемые дорожные карты будут подписаны на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Но этого не произошло.
2019-12-23T21:02:00+03:00
2019-12-23T21:04:16+03:00
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21:02, 23 декабря 2019
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