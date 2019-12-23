В России официально провели учения по обеспечению устойчивости Рунета

Как заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов, который ими руководил, органы власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы. По его словам, некие сценарии реализовывались в течение нескольких дней в Москве, Ростове, Владимире и других городах, — передает «Интерфакс». Между тем по сведениям газеты «Ведомости», в Минкомсвязи преувеличили успешность учений и, на самом деле, условный преступник преодолевал защиту в результате каждой второй атаки.

Тем временем сообщения о заложенных бомбах, которые приходят, в том числе и посредством интернета, поступили сегодня в Москве в 5 вокзалов, 15 судов, Храм Христа Спасителя и в роддом. А в области – во всей магазины сетей «Перекресток», «Пятерочка», «Лента» и «Магнит». Полиция ничего с этим сделать не может.