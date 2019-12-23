Силовики выломали дверь в квартиру сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова

Фотографию двери опубликовал в соцсетях основатель ФБК, политик Алексей Навальный. Шаведдинова задержали после обыска и везут на допрос в Следственный комитет, — сообщил изданию «Открытые медиа» глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. Сейчас он на связь не выходит. Шаведдинов по телефону недоступен. По какому именно делу прошли обыски не уточняется. Ранее в отношении Фонда борьбы с коррупцией возбудили дело по статье о легализации денег, полученных преступным путем. У сотрудников ФБК прошли несколько массовых обысков, у многих арестованы личные банковские счета и люди не могут, в том числе, платить за ипотеку, — рассказывали ранее в ФБК.