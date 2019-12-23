Российский футбольный союз сократил срок условной дисквалификации президента ЦСКА Евгения Гинера

Он уменьшен с 9 до 6 месяцев. Реальный срок отстранения от футбольной деятельности — 3 месяца — остается в силе. Кроме того, вдвое сокращен штраф – до полумиллиона рублей, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РФС. Евгений Гинер был наказан за оскорбление судьи матча 19-го тура Премьер-лиги ЦСКА с «Краснодаром», который завершился со счетом 1:1.
2019-12-23T20:32:00+03:00
2019-12-23T20:33:51+03:00
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20:32, 23 декабря 2019
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