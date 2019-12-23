Бывшего лидера единороссов в городской думе Переславля-Залесского обвинили в убийстве собутыльника. Владимиру Корнилову, который был задержан в середине декабря, грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, он задушил своего 60-летнего знакомого. После ареста, Корнилова выгнали из «Единой России» и лишили депутатских полномочий.