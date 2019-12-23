Рамзан Кадыров считает, что бывший мэр Грозного перестарался, применяя электрошокер. По словам главы Чечни, Ислам Кадыров использовал подобные методы, чтобы быстрее разоблачить аферистов, — передает ТАСС. Правоохранительные органы начали проверку в отношении Ислама Кадырова после получения от местной телекомпании видеоматериалов. Бывший мэр Грозного принес извинения и назвал свое поведение неадекватным. Он объяснил его последствиями нескольких ДТП.