Владимир Путин считает, что бюрократические помехи малому бизнесу начались еще со времен древлян

«Так все до сих пор и тянется», — сказал президент на встрече в Адыгее с общественностью по вопросам сельского хозяйства. Слова главы государства приводит агентство РИА «Новости». Путин сказал, что к концу следующего года будет подготовлена так называемая «регуляторная гильотина», которая должна отменить все, что себя изжило, не работает и что мешает двигаться вперед.