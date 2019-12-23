Федеральная таможенная служба подтвердила обыски в центральном аппарате, во Внуковской и Домодедовской таможне

Федеральная таможенная служба подтвердила обыски в центральном аппарате, а также во Внуковской и Домодедовской таможне. В пресс-службе не стали вдаваться в подробности и не сказали, почему в ведомство пришли следователи. По данным РЕН ТВ, это связано с уголовным делом о махинациях. Среди задержанных, как утверждает телеканал, есть один генерал.