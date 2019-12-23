Российским авиакомпаниям может не хватить самолетов во время новогодних праздников

Об этом предупредила Минтранс Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Речь идет о нехватке до 30 самолетов. В письме говорится, что перевозчики не могут их использовать, потому что, как пишет газета «Коммерсантъ», Минтранс с октября перестал вносить новые иностранные самолеты российских компаний в соглашение с Бермудами, где зарегистрировано большинство самолетов отечественных перевозчиков. По словам источника издания, так власти хотят заставить компании регистрировать суда в российском реестре.