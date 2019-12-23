Бывший замглавы управления собственной безопасности СК Ламонов этапирован из тульской колонии в Москву

Бывший замглавы управления собственной безопасности СК Александр Ламонов этапирован из тульской колонии в Москву. В Мосгорсуде он должен дать показания по делу о взятке в отношении бывшего начальника столичного подразделения Следственного комитета Александра Дрыманова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ламонов и другие высокопоставленные сотрудники СК были задержаны в июле 2016-го года по обвинению в получении крупной взятки. Они полностью признали вину. Ламонов был осужден на 5 лет колонии.
2019-12-23T20:02:00+03:00
2019-12-23T20:05:11+03:00
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20:02, 23 декабря 2019
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