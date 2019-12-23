Корреспондент телеканала «Ямал-регион» Алиса Яровская была вынуждена уволиться после вопроса Владимиру Путину. Президента она спросила на большой пресс-конференции о строительстве моста через реку Обь, о котором, по ее словам, в последнее время ничего не слышно. О том, что ей предложили уволиться, сообщает издание Znak.com со ссылкой на источники, причем оно приводит сразу три версии увольнения. По одной из них, руководству региона не понравилась лесть в отношении губернатора, по второй – редакция канала согласовала сотруднику другой вопрос, и, наконец, еще по одной версии, увольнение связано с тем, что во время пресс-конференции журналистка делилась с подписчиками в Фейсбуке своими наблюдениями за внешним видом Путина.
2019-12-23T20:01:00+03:00
2019-12-23T20:05:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2559311-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:01, 23 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…