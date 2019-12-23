Корреспондент телеканала «Ямал-регион» Алиса Яровская была вынуждена уволиться после вопроса Владимиру Путину. Президента она спросила на большой пресс-конференции о строительстве моста через реку Обь, о котором, по ее словам, в последнее время ничего не слышно. О том, что ей предложили уволиться, сообщает издание Znak.com со ссылкой на источники, причем оно приводит сразу три версии увольнения. По одной из них, руководству региона не понравилась лесть в отношении губернатора, по второй – редакция канала согласовала сотруднику другой вопрос, и, наконец, еще по одной версии, увольнение связано с тем, что во время пресс-конференции журналистка делилась с подписчиками в Фейсбуке своими наблюдениями за внешним видом Путина.