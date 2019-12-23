Артем Дзюба признан лучшим игроком 2019-го года

Претендентов отбирали Российский футбольный союз и журналисты издания «Спорт-Экспресс». Дзюба стал первым футболистом, который дважды выиграл этот приз, — отметили в пресс-службе РФС. После оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы, были массовые задержания фанатов. Болельщики «Спартака» призвали поклонников других клубов в одном из последних туров в знак протеста уходить с трибун во время матчей, что и было сделано.