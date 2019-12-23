Правительство национального согласия Ливии запросило у Турции о поставках военной техники

Глава кабинета министров, признанного ООН, Файиз Сарадж сказал, что рассчитывает на бронемашины и беспилотники, — передают турецкие СМИ. Рядом с Триполи, где находится правительство Сараджа, ведет бои армия фельдмаршала Халифы Хафтара, который намерен захватить город. Он вел переговоры с Россией.