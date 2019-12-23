Родители подростка, который подозревается в нападении на полицейских в Мурманской области, обратились в СК

Родители одного из подростков, который подозревается в нападении на полицейских в Мурманской области, обратились в СК. Они требуют проверить законность действий полиции. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства, — передает ТАСС. Инцидент произошел в пятницу возле Дома культуры в Апатитах. Группа подростков на улице шумела после дискотеки и избила двух прибывших по вызову полицейских. Возбуждено уголовное дело.