Почти половина россиян – 43% — считают, что их уровень жизни в уходящем году стал ниже. Об улучшении качества жизни сказали 15% участников опроса, не изменилось положение к 43%. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Левада-центром, — передает «Интерфакс».