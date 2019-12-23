Инвестфонд Baring Vostok сообщил о завершении следствия по делу Майкла Калви и других сотрудников

Инвестфонд Baring Vostok сообщил о завершении следствия по делу своего основателя Майкла Калви и других сотрудников. В организации заявили, что оно окончилось ничем и требует немедленно освободить невиновных из-под стражи. По сведениям источников «Интерфакса», окончательное обвинение переквалифицировано с особо крупного мошенничества на особо крупную растрату.