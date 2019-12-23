Власти Украины и представители самопровозглашенных республик согласовали условия обмена удерживаемых лиц

Власти Украины и представители самопровозглашенных республик на востоке страны согласовали условия обмена удерживаемых лиц. Об этом сообщил полпред России в контактной группе Борис Грызлов. Он напомнил, что этот вопрос обсуждался на встрече в Минске 18 декабря, но тогда достичь соглашений не удалось, а теперь есть конкретный результат, — передает ТАСС. Ожидается, что обмен состоится до конца года.