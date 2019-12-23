Полиция объявила в международный розыск главу Невского народного банка

По версии следствия, исчезновение Владимира Бондаренко может быть связано с выводом из кредитной организации трех миллиардов рублей.

Следователи считают, что председатель правления Невского народного банка Владимир Бондаренко использовал для вывода денег из кредитной организации свой счёт. Таким образом он мог похитить до двух миллиардов рублей. Еще примерно миллиард банкир якобы вывез наличными из московского отделения кредитной организации. По версии правоохранителей, для этого он использовал автомобиль, замаскированный под инкассаторскую машину. Несколько дней назад следователи возбудили уголовное дело о крупном хищении. Согласно официальному сообщению, Центробанк отозвал у «Невского народного» лицензию из-за «полной утраты собственных средств вследствие хищения значительной части активов». Агентство страхования вкладов возместит каждому клиенту не более миллиона четырехсот тысяч рублей по вкладам. Портал «Фонтанка.ру» пишет, что Бондаренко уехал за границу. Сейчас в банк проходит процедуру банкротства. Работает временная администрация. В Петербурге «Невский народный банк» занимал 22 место по размеру активов.

Центробанк не будет санировать организацию.