В России подводят итоги учений по изоляции Рунета

По словам замглавы Минкомсвязи, эксперимент можно считать успешным.

Учения показали готовность госорганов и операторов связи эффективно реагировать на риски устойчивости Рунета, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов. По его словам, власти отрабатывали различные сценарии в последние несколько дней в отдельных городах – Москве, Ростове, Владимире и ряде других. Заявление чиновника приводит «Интерфакс». Он добавил, что задачей учений было «обеспечить бесперебойную работу» Интернета на территории России при любых обстоятельствах.

Ранее сегодня агентство РИА «Новости» со ссылкой на Соколова сообщало, что учения только начались. Заместитель министра подчеркивал, что сегодня проходит отработка угроз в электротехнической сфере, но в будущем планируется провести такие же учения для сферы транспорта, промышленного комплекса и ряда других. Также в Минкомсвязи заверяли, что учения носят исследовательский характер и обычные пользователи ничего не заметят.

Согласно постановлению правительства, учения по изоляции Рунета будут проходить не реже раза в год.