Основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви изменили обвинение с мошенничества на растрату 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их словам, эти статьи УК равнозначны по тяжести. В фонде Baring Vostok заявили, что следствие длилось больше 10 месяцев и завершилось, по сути, ничем. В организации отметили, что уголовное преследование Калви и других фигурантов отравляет инвестиционный климат и требует освободить невиновных людей из-под стражи.
2019-12-23T19:02:00+03:00
2019-12-23T19:06:13+03:00
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19:02, 23 декабря 2019
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