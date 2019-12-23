Прокуратура запросила для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова 3,5 года колонии. Как передает Медиазона, Мещанский суд Москвы начал сегодня рассматривать его дело повторно. Раджабов обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на протестной акции 27 июля. По версии следствия, он бросил в полицейских пластиковую бутылку, но не попал. В суде Раджабов рассказал, что полицейские тогда били дубинками участников мирной акции и он сам получил по голове.