Прокуратура запросила для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова 3,5 года колонии. Как передает Медиазона, Мещанский суд Москвы начал сегодня рассматривать его дело повторно. Раджабов обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на протестной акции 27 июля. По версии следствия, он бросил в полицейских пластиковую бутылку, но не попал. В суде Раджабов рассказал, что полицейские тогда били дубинками участников мирной акции и он сам получил по голове.
2019-12-23T19:02:00+03:00
2019-12-23T19:05:05+03:00
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19:02, 23 декабря 2019
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