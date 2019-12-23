Рамзан Кадыров заявил, что не претендует на федеральные должности. Глава Чечни сегодня сказал, что ему никогда не делали ни прямо, ни косвенно таких предложений. Кадыров добавил, что намерен закончить свою карьеру в республике, — передает «Интерфакс».