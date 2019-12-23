Владимир Путин поручил включить производство улиток в список видов сельскохозяйственной деятельности. На встрече представителей общественности с президентом в Адыгее это предложил сделать один фермер из Подмосковья, который разводит также крокодилов, — передает ТАСС. По его словам, отсутствие улиток в соответствующем перечне сильно затрудняет ему работу. Путин сказал: «Почему бы нет?» и добавил, что улитки это хороший, питательный продукт.