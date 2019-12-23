Красноярских школьников, которых пригласили на губернаторскую елку, заставили сдать анализы и пройти медосмотр. Как сообщили изданию «Сибирь Реалии» родители учащихся, нужен был анализ крови и мочи, а также кала на яйцеглистов. Дети прошли фтизиатра, педиатра, стоматолога и дерматолога. Проверяли также наличие всех прививок, в том числе от гриппа. Отмечается, что в пресс-службе Минздрава Красноярского края прокомментировать это не смогли.