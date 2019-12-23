Дипломаты США, Великобритании, Канады и Ирландии обеспокоены состоянием здоровья Пола Уилана, который находится в СИЗО «Лефортово». Следствие не допускает к нему американского врача, — заявил поверенный в делах США в России Барт Горман. Он добавил, что Уилан почти год не может позвонить своим родителям, — передает «Интерфакс». В России Пола Уилана обвиняют в шпионаже. Он является гражданином четырех стран.