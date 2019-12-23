Обыски проходят в центральном аппарате Федеральной таможенной службы и ее региональных подразделениях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По сведениям телеканала РЕН ТВ, задержаны несколько высокопоставленных сотрудников, в том числе генерал-лейтенант. По данным канала, обыски проходят в рамках уголовного дела о крупных махинациях.