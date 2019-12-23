Европейские футбольные клубы делят с американскими баскетбольными командами первенство по средней зарплате

В первой десятке больше баскетбольных форм – 7 против трех, но первые три места занимают футбольные гранды. Игрок «Барселоны» в среднем получает более 11 миллионов долларов, но при этом, конечно, нужно понимать, что Лионель Месси зарабатывает существенно больше любого товарища по команде. Мадридский «Реал» конкурирует с антагонистами и в войне ведомостей. В королевском клубе средний размер жалования чуть больше 10 миллионов. Более ни одна команда в мире не может позволить себе такой уровень. У остальных обитателей десятки зарплаты в среднем, меньше десяти миллионов. На третьем месте «Ювентус», а далее коллективы из-за океанов, из которых самый расточительный – «Портленд Трейл Блейзерз». Интересно, что аппетиты за год стали менее волчьими. По итогам 2018 в «Барсе» зарабатывали больше 13, а «Ювентус» так вообще занимал 9 место, а еще годом ранее – 32-е. Тогда, кстати первенство удерживали не футболисты, а клуб «Оклахома Сити Тандер», который за два года опустился на седьмое место.

Ведущие американские баскетбольные клубы имеют примерно равный уровень зарплат, которые ограничиваются так называемым потолком, установленным административно. В европейском футболе правило финансового фэйр-плей неэффективно, отсюда и очевидное неравенство.