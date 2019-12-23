Правительство ФРГ рассчитывает на значительное замедление начала эксплуатации газопровода «Северный поток-2»

ричина этого – решение о возможных санкциях США в отношении предприятий, занятых их в строительстве.

Координатор по трансатлантическим отношениям кабмина ФРГ Петер Байер заявил каналу «Немецкое радиовещание», что начало работы газопровода ожидается во второй половине 2020 года. Это на несколько месяцев позже запланированного срока. Политик отметил, что решение Вашингтона о санкциях нанесет сильный ущерб Германии. По его мнению, цель США при этом – развитие собственного рынка сжиженного газа в Европе.В настоящее время остается проложить около 300 километров трассы. После принятия «Закона о европейской энергетической безопасности» в рамках финансового планирования США предприятие Allseas приостановило работы по прокладке труб. Точный список фирм и лиц, затронутых санкциями, должен быть подготовлен в течение 60 дней. Однако швейцарско-нидерландский концерн решил не подвергать свой бизнес риску и отвел два корабля. Тем не менее, Ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ разрешило зимнюю прокладку труб в немецкой экономической зоне около острова Борнхольм. Речь идет о 16,5 километрах трассы. Из-за промедления в строительстве летом проложить трубы не удалось. Поэтому концерн «Северный поток-2» в конце сентября подал заявление с просьбой о переносе работ. Проверка показала экологическую безопасность прокладки труб в зоне защиты пернатых. Представитель ведомства заявил, что плановое решение не связано с санкциями.

Между тем эксперт по энергетике Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт предложила ввести таможенные пошлины на природный газ из США из-за экологического вреда, которые наносит его добыча.

Американские санкции не остановят проект строительства, но при этом могут привести к его задержке, — признал постпред России при ЕС Владимир Чижов. В то же время глава Минэнерго Александр Новак в интервью РБК предположил, что газопровод будет сдан вовремя.

В правительстве России тем временем пытаются понять, как можно ответить на американские санкции. Дмитрий Медведев сегодня поручил своим заместителям разработать предложения.