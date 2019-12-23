Владимир Путин открыл пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Россия в состоянии реализовывать крупнейшие инфраструктурные проекты мирового уровня, — заявил сегодня Владимир Путин. По его словам, построенный железнодорожный мост в Крым самый протяженный в Европе. Сегодня президент открыл железнодорожное сообщение по мосту и назвал мост «красавцем».

Строители Крымского моста оправдали доверие президента, это по-настоящему народный проект, — заявил в свою очередь Аркадий Ротенберг – он ранее владел компанией «Стройгазмонтаж», выступавшей генподрядчиком строительства.