Гособвинитель Саудовской Аравии объявил о смертном приговоре 5 участникам убийства журналиста Хашогги

Государственный обвинитель Саудовской Аравии объявил сегодня о смертном приговоре пяти участникам убийства журналиста Джамала Хашогги, которое произошло год назад в консульстве этой страны в Стамбуле, — сообщают зарубежные издания.

Убийство Хашогги вызвало в мире волну возмущения в адрес властей Саудовской Аравии и лично ее фактического правителя, принца Мохаммеда Бин Салмана, напоминает газета «Вашингтон пост», на которую работал колумнист. Он был убит командой специально приехавших в Стамбул агентов саудовских спецслужб. Нью-Йорк таймс обращает внимание на тот факт, что в операции были задействованы два частных самолета и полтора десятка человек. И хотя прямых улик указывающих на то, что инициатором убийства был принц Мохаммед нет, есть подозрения, что именно он распорядился убить Хашогги, который сильно критиковал его политику и проводимые в стране репрессии в отношении несогласных с правящим режимом. Вердикты – пять смертных приговоров и трое осужденных в общей сложности на 24 года тюрьмы – были объявлены в Эр-Рияде в обстановке строгой секретности, пишет «Нью-Йорк пост». За все время следствия не были названы ни имена обвиняемых, ни даже подозревавшихся в причастности к преступлению. Однако уже известно, что ближайший советник принца, тот, кого власти США называли одним из организаторов убийства, Сауд аль-Катани, признан невиновным. ЦРУ в конце прошлого года пришло к выводу, что распоряжение об убийстве было отдано самим крон-принцем, хотя руководство Саудовской Аравии и следователи это отрицают. Турецкие власти также указывали на то, что убийство Джамала Хашогги был спланировано заранее. Несмотря на это, суд постановил, что изначального намерения убивать журналиста не было.

«Нью-Йорк пост» напоминает, что специальная комиссия ООН, которая вела расследование дела, еще в конце прошлого года предупреждала о том, что поиск убийц репортера не стоит поручать саудовской судебной системе, которая, цитата, «очень подвержена влиянию со стороны политиков». Администрация Дональда Трампа осудила ликвидацию журналиста и подвергла персональным санкциям 17 человек из числа руководства Саудовской Аравии, хотя и исключив из этого списка принца Мохаммеда, отмечает газета.

59-летний Джамал Хашогги был убит 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии, куда он обратился за документами, чтобы сочетаться браком с его турецкой невестой. Тело журналиста до сих пор не найдено.